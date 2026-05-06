Anna Lewandowska z dumą ogłasza. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było

Anna Lewandowska przez wiele lat reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej jako karateczka, osiągając przy tym niebywałe sukcesy. Na swoim koncie ma bowiem aż 38 medali mistrzostw kraju, świata i Europy. 37-latka ostatecznie jednak zrezygnowała z kariery w sportach walki i dziś zajmuje się głównie promocją zdrowego stylu życia. Trenerka fitness jest właścicielką kilku dobrze prosperujących firm i marek. Od ładnych paru lat organizuje także obozy treningowe, podczas których uczestnicy mogą zadbać o siebie pod okiem specjalistów.

Od jakiegoś czasu mnóstwo czasu w codziennym życiu Anny Lewandowskiej pochłaniają przygotowania do kolejnych zawodów HYROX. Nie tak dawno małżonka Roberta Lewandowskiego rywalizowała wraz z członkami swojego teamu na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, a teraz rozpoczęła treningi do kolejnych zmagań. Jak się okazuje, tym razem jednak nie skończy się jedynie na publikowaniu zdjęć i filmików z przygotowań w mediach społecznościowych - Anna postanowiła bowiem pójść o krok dalej i zrobić coś, czego w naszym kraju jeszcze nie było.

Anna Lewandowska się nie zatrzymuje. Rusza z kolejnym projektem

W środę Anna Lewandowska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała internautów o swoim nowym projekcie. Jak się okazuje, trenerka fitness i promotorka zdrowego stylu życia ma zamiar zorganizować pierwszy w Polsce obóz treningowy HYROX.

"HYROX TRAINING CAMP BY ANN - pierwszy taki obóz w Polsce! Kilka dni, w których wszystko kręci się wokół jednego: Twojej formy, Twojego ciała i Twojego progresu. Trenujesz mocno, ale mądrze. Jesz świadomie. Regenerujesz się tak, jak robią to sportowcy. I wchodzisz na zupełnie inny poziom przygotowania do HYROX. (...) To obóz dla osób, które trenują HYROX lub przygotowują się do startów" - przekazała.

Dla osób, które chciałyby wziąć udział, ujawniono szczegóły obozu. Podczas campu odbywać się będą treningi na sprzęcie, na którym rywalizuje się w zawodach HYROX, a to wszystko pod czujnym okiem topowych trenerów i zawodników. Nie zabraknie także wartościowych posiłków i czasu na odpowiednią regenerację.

Anna Lewandowska to jedna najsłynniejszych polskich trenerek

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska

