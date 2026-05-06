Anna Lewandowska z dumą ogłasza. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było

Amanda Gawron

Anna Lewandowska coraz śmielej mówi o swojej miłości do zawodów HYROX. Jeszcze nie tak dawno 37-latka rywalizowała na Stadionie PGE Narodowym, a teraz ogłosiła, że zamierza wystartować w kolejnych zawodach. Nie był to jednak koniec komunikatów. Małżonka Roberta Lewandowskiego skorzystała z okazji i wyznała, że startuje z kolejnym projektem. I to pierwszym takim w Polsce.

Anna Lewandowska przez wiele lat reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej jako karateczka, osiągając przy tym niebywałe sukcesy. Na swoim koncie ma bowiem aż 38 medali mistrzostw kraju, świata i Europy. 37-latka ostatecznie jednak zrezygnowała z kariery w sportach walki i dziś zajmuje się głównie promocją zdrowego stylu życia. Trenerka fitness jest właścicielką kilku dobrze prosperujących firm i marek. Od ładnych paru lat organizuje także obozy treningowe, podczas których uczestnicy mogą zadbać o siebie pod okiem specjalistów.

Od jakiegoś czasu mnóstwo czasu w codziennym życiu Anny Lewandowskiej pochłaniają przygotowania do kolejnych zawodów HYROX. Nie tak dawno małżonka Roberta Lewandowskiego rywalizowała wraz z członkami swojego teamu na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, a teraz rozpoczęła treningi do kolejnych zmagań. Jak się okazuje, tym razem jednak nie skończy się jedynie na publikowaniu zdjęć i filmików z przygotowań w mediach społecznościowych - Anna postanowiła bowiem pójść o krok dalej i zrobić coś, czego w naszym kraju jeszcze nie było.

W środę Anna Lewandowska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała internautów o swoim nowym projekcie. Jak się okazuje, trenerka fitness i promotorka zdrowego stylu życia ma zamiar zorganizować pierwszy w Polsce obóz treningowy HYROX. 

"HYROX TRAINING CAMP BY ANN - pierwszy taki obóz w Polsce! Kilka dni, w których wszystko kręci się wokół jednego: Twojej formy, Twojego ciała i Twojego progresu. Trenujesz mocno, ale mądrze. Jesz świadomie. Regenerujesz się tak, jak robią to sportowcy. I wchodzisz na zupełnie inny poziom przygotowania do HYROX. (...) To obóz dla osób, które trenują HYROX lub przygotowują się do startów" - przekazała.

Dla osób, które chciałyby wziąć udział, ujawniono szczegóły obozu. Podczas campu odbywać się będą treningi na sprzęcie, na którym rywalizuje się w zawodach HYROX, a to wszystko pod czujnym okiem topowych trenerów i zawodników. Nie zabraknie także wartościowych posiłków i czasu na odpowiednią regenerację.

