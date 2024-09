Anna Lewandowska wywołała burzę w sieci. Poszło o powódź. Zaczęła się tłumaczyć

Lewandowska angażuje się ostatnio w wiele projektów. Rozpoczęła swoje dwutygodniowe wyzwanie, które zakończy się wielkim treningiem we Wrocławiu, otwiera niebawem swój kompleks fitness w Barcelonie, a także wciąż prowadzi swoją firmę i stara się sięgać po nowe możliwości. Pokazuje się również na branżowych imprezach, ale to już nie wszystkim się podoba.

Anna Lewandowska wywołała burzę

Nie wszystkim spodobało się jednak to, że Lewandowska i inne gwiazdy się bawią, a na południu Polski trwa powódź. "No naprawdę słabe to akurat teraz, można sobie darować na kilka dni, ale co zrobić, aby się hajs zgadzał i lajki były. Z Pani pozycją można by było zrobić więcej" - podkreślała jedna z internautek.