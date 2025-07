Anna Lewandowska wyciska siódme poty na siłowni. Obok niej… syn Szczęsnych

Nie od dziś wiadomo, że z usług Anny korzysta sam Robert. WAG odpowiedzialna jest między innymi za plany żywieniowe i przygotowywanie posiłków dla swojego męża. "Lewa" w dbaniu o siebie pomaga także innym WAGs piłkarskim - na jej obozy Camp by Ann w przeszłości uczęszczały m.in. Julia Bednarek i Agata Sieramska , a Marina Łuczenko-Szczęsna jest stałą bywalczynią w siłowni Lewandowskiej w centrum Barcelony - EDAN Studios . Jak się okazuje, na trening z 36-latką zdecydował się także… syn Mariny i Wojciecha - Liam.

Po tym, jak w ubiegłym roku Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona i wraz z rodziną przeprowadził się do Katalonii, oni i Lewandowscy bardzo się do siebie zbliżyli. Wspólne wakacje, imprezy, treningi - widać było gołym okiem, że relacje pomiędzy tymi dwoma rodzinami są lepsze, niż kiedykolwiek. Współpraca "Szczeny" z "Dumą Katalonii" dobiegła jednak końca wraz z końcem czerwca i nie wiadomo, czy golkiper i jego bliscy zdecydują się na pozostanie w tej części Hiszpanii. Bardziej prawdopodobne jest, że Marina, Wojciech i ich dzieci przeniosą się do swojej willi w Marbelli.