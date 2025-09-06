Anna Lewandowska wszystko pokazała. Świętowanie, ale bez męża u boku
7 września Anna Lewandowska obchodzić będzie swoje 37. urodziny. Wiadomo już, że świętowanie obejmie jednak nie tylko niedzielę, ale również cały weekend. Gwiazda już to zapowiedziała, a przy okazji pochwaliła się tym, jak spędziła wyjątkowy, bo urodzinowy, piątek. Okazało się, że do Barcelony przyjechały również jej przyjaciółki. "Lewa" od razu się pochwaliła.
Robert Lewandowski na zgrupowaniu, a jego żona spędza czas w Barcelonie ze swoimi córkami i przyjaciółkami. 7 września jej wielki dzień - urodziny - ale gwiazda nie spędzi go ze swoim małżonkiem. Ten czas chce jednak maksymalnie wykorzystać.
Anna Lewandowska rozpoczęła urodzinowy weekend
Już w piątek Lewandowska rozpoczęła swój wielki urodzinowy weekend. Do Barcelony zawitały jej przyjaciółki, które postanowiły spędzić z nią ten magiczny czas. Panie rozpoczęły wielkie przygotowania do zabawy już od piątku.
Lewandowska pokazała, jak ćwiczyła z koleżankami w Edan Studios, a później zrobiła sobie wspólne zdjęcie z całą załogą. Postanowiła poinformować, że przeżywa właśnie bardzo ważny dla niej czas. "Rozpoczęłam świętowanie moich urodzin w tym roku nieco wcześniej. Tutaj na zdjęciu z ekipą Edan Studios. Niech rozpocznie się odliczanie do niedzieli - to urodzinowy weekend" - cieszyła się Lewandowska.
Anna Lewandowska z córką i przyjaciółkami, ale bez męża
Po treningu w Edan Studios "Lewa" zorganizowała zdrową imprezę dla przyjaciół i współpracowników. Były specjalnie przygotowane napoje i kulki mocy. Ostatecznie po treningu Lewandowska czas spędziła w restauracjach i na plaży z przyjezdnymi koleżankami i starszą córką, Klarą.
Tymczasem Robert Lewandowski nie będzie mógł uczestniczyć w urodzinach swojej żony. W niedzielę będzie miał do wykonania piekielnie ważne zadanie - mecz z Finlandią, który rozpocznie się o 20:45, będzie dla wielu kibiców "być albo nie być" tej kadry. Wiadomo jednak, że piłkarz postara się jak najszybciej wrócić do swojej ukochanej i być może przyszykował dla niej też jakąś niespodziankę.