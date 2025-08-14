Anna Lewandowska wróciła do Europy. Zabrała pociechy do Polski

Anna Lewandowska w ubiegłym roku niespodziewanie wywołała poruszenie, kiedy nagle przestała regularnie publikować content w mediach społecznościowych. Przyzwyczajeni do jej aktywności internauci obawiali się, że w życiu trenerki fitness musiało stać się coś poważnego i właśnie z tego powodu zdecydowała się ona zniknąć w social mediów. Prawda okazała się jednak zupełnie inna - nieobecność 36-latki w sieci związana była bowiem z daleką podróżą, w którą Anna wybrała się wraz ze swoimi przyjaciółkami.

W tym roku panie postanowiła kontynuować wyjątkową tradycję i po raz kolejny wybrały się w podróż poza granice Europy. Tym razem postawiły one na Sri Lankę, a pobyt w Azji Południowej Lewandowska relacjonowała na bieżąco w mediach społecznościowych. Po publikacji jednego z wpisów małżonka Roberta Lewandowskiego niespodziewanie znalazła się w ogniu krytyki. Internautom nie spodobało się bowiem zdjęcie, na którym Anna podróżowała autem z nogami wystawionymi przez okno. "To nieodpowiedzialne" - grzmieli wówczas kibice.

Anna Lewandowska znów w Polsce. Zabrała ze sobą córki

Po kilkudniowej wyprawie Lewandowska wróciła do Hiszpanii, a na lotnisku czekały na nią stęsknione córki. Trenerka fitness postanowiła spędzić teraz więcej czasu z pociechami i wraz z nimi wybrała się do Polski. O powrocie do ojczyzny WAG poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Dzisiaj lecę z moimi dziewczynkami do Polski. Byłam całkiem niedawno, ale chyba już się stęskniłam" - napisała na Insta Stories.

Anna Lewandowska zabrała córki do Polski Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Tymczasem jej małżonek, Robert Lewandowski, pozostaje w Hiszpanii, gdzie już w ten weekend rozpocznie się kolejny sezon La Liga. Pierwszy mecz FC Barcelona rozegra w sobotę z Mallorcą. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy Polak zagra w tym spotkaniu. Kilka dni temu podczas treningu doznał on bowiem bolesnego urazu i musiał ominąć finał Pucharu Gampera z Como. Ten "Blaugrana" wygrała 5:0.

