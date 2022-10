Robert Lewandowski znów jest na ustach kibiców i piłkarskich ekspertów . W meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao nie tylko strzelił gola , ale też zaliczył asystę. I to w ciągu zaledwie 63 minut, bowiem właśnie tyle czasu przebywał na boisku. Xavi postanowił dać odsapnąć napastnikowi na chwilę przed spotkaniem z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów i w drugiej połowie pojedynku La Ligi zdecydował o zmianie. Ostatecznie "Duma Katalonii" wygrała 4:0.

Piłkarskich wyczynów z wysokości trybun Camp Nou wyjątkowo nie oglądała Anna Lewandowska . W tym czasie przebywała w Łodzi, gdzie poprowadziła trening dla ponad tysiąca osób . "[Robert] Pewnie wolałby, bym była dziś z nim na meczu, ale to jest moja pasja i obowiązek" - tłumaczyła.

Mała Zosia walczy z SMA. Anna Lewandowska włączyła się w akcję pomocy dla dziewczynki

W Healthy Day w łódzkiej Atlas Arenie uczestniczył m.in. Tomasz Szcześniewski . To tata małej Zosi walczącej z SMA . Mężczyzna zorganizował 50-dniową pielgrzymkę z Zakopanego na Hel, by zebrać pieniądze na leczenie córki (lek kosztuje 10 milionów złotych). Stara się zainteresować losem dziecka osoby publiczne, w tym te związane ze światem sportu.

Anna Lewandowska postanowiła mu pomóc i włączyła się w walkę o życie chorego dziecka. "Prośba do wszystkich osób, które mnie obserwują. Po mojej prawej stronie stoi tata Zosi, która potrzebuje pomocy! A on dla Niej walczy! Wrzucam link do zbiórki. Warto pomagać" - zachęciła.