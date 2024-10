Anna Lewandowska w "Top Model" i od razu wpadka. Natychmiastowa reakcja

Uczestnicy podzieleni byli na grupy. W pierwszej, która trafiła do Liptona, znaleźli się Mateusz Nowak, Piotr Koprowski, Julia Knach, Adrianna Posiadała i Aleksandra Zyśk. Ten pierwszy zaliczył nielichą wpadkę. Katarzyna Sokołowska ostrzegała wcześniej uczestników, by uważali na to, co zabiorą ze sobą na miasto.