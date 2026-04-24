Anna Lewandowska w "Tańcu z gwiazdami"? I to z kim. "Będziemy razem tańczyć"

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Podczas charytatywnej transmisji na żywo Robert Lewandowski dostał pytanie o... angaż w "Tańcu z gwiazdami". Od razu przerzucił temat na żonę. Anna Lewandowska zaczęła wypytywać obecnego po drugiej stronie ekranu "Bagiego", czy poleca udział w show Polsatu, a następnie wypaliła: "Będziemy razem tańczyć". To jeszcze nie wszystko. Ważne deklaracje padły bowiem z ust piłkarza.

Anna Lewandowska

Przez wszystkie edycje kultowego "Tańca z gwiazdami" przewinęło się także wiele osób ze świata sportu. Na parkiecie rywalizowali m.in. Monika Pyrek, Mariusz Pudzianowski, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Sylwia Gruchała, Radosław Majdan, Otylia Jędrzejczak, Przemysław Saleta, Andrzej Gołota, Robert Korzeniowski, Jagna Marczułajtis-Walczak, Piotr Gruszka, Łukasz Kadziewicz, Joanna Mazur, Agnieszka Radwańska, Maja Włoszczowska oraz Katarzyna Zillmann.

Czy istnieje jakakolwiek szansa, że grono to powiększy się o chyba najpopularniejszego polskiego sportowca w historii, Roberta Lewandowskiego? Temat ten pojawił się podczas charytatywnej transmisji na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Do rozmowy włączyła się wówczas żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony, Anna.

Anna Lewandowska wprost ws. "Tańca z gwiazdami". Zapytała o to "Bagiego"

Gościem Patryka "Łatwoganga" Garkowskiego w charytatywnej transmisji na żywo był Mikołaj "Bagi" Bagiński. Panowie na antenie połączyli się z Lewandowskim i przez około godzinę zadawali mu pytania. "Czy Robert albo Ania wystąpią w 'Tańcu z gwiazdami'?" - brzmiało jedno z nich. Wtedy do rozmowy włączyła się żona piłkarza. "Polecasz mi?" - zapytała "Bagiego", który ma przecież na koncie zwycięstwo w jubileuszowej 30. edycji kultowego show Polsatu.

Polecam całym sercem
- odpowiedział.

"Będziemy razem tańczyć" - wypaliła nagle "Lewa", a Robert zasygnalizował, że widziałby Mikołaja w fotelu jurora i dopytywał, kogo musiałby wygryźć, by zasiąść za słynnym stołem. "Tak głupio mi mówić, że musiałbym kogoś wyrzucić z jury. Może nie powiem, bo to mogłoby być trochę kontrowersyjne" - stwierdził "Bagi".

Tak czy inaczej, "Lewego" w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" nawet po zakończeniu piłkarskiej kariery raczej nie należy się spodziewać. Co zatem będzie robił na emeryturze? Na ten moment zakłada, że odpocznie od futbolu.

"Tyle piłki, tyle lat, to chyba po karierze będę chciał zająć się innymi rzeczami, trochę dystansu złapać. Może kiedyś zatęsknię" - zadeklarował, na co od razu wtrąciła się Anna: "Nie wierzcie mu!" - przestrzegła. "Kiedyś zatęsknię pewnie za piłką, ale kiedy to będzie, nie wiem" - stwierdził Robert. "Może będzie prezesem" - raz jeszcze wtrąciła się żona.

"Pewnie nie będę odpoczywał za długo, bo też nie jestem osobą, która usiądzie na kanapie i nic nie będzie robiła. Kilka pomysłów jest. Co to będzie konkretnie, to pewnie wyjdzie w praniu. Cieszę się, że będę miał możliwość robienia rzeczy, które będą sprawiały mi radość i przyjemność. Zobaczę, czy się odnajdę. Jest kilka opcji" - podsumował Lewandowski.

Para ubrana w eleganckie granatowe garnitury, wychodząca wspólnie przez drzwi windy. Kobieta ma związane włosy i okulary przeciwsłoneczne, mężczyzna nosi okulary i również garnitur. Tło to wnętrze budynku z neutralnym oświetleniem.
Robert Lewandowski, Anna LewandowskaMateusz GrochockiEast News
kobieta w różowej sukni trzymająca trofeum i siedząca na rękach mężczyzny, oboje uśmiechnięci, w tle scenografia programu tanecznego z napisem „dancing with the stars" i tłumem osób obserwujących
Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska z Kryształową Kulą za wygraną w "Tańcu z gwiazdami"AKPAAKPA
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
Robert LewandowskiAFP
