Anna Lewandowska w blasku fleszy. Skradła show we Włoszech

Anna Lewandowska często podkreśla w mediach społecznościowych, jak ważna jest aktywność fizyczna. Śledząc jej Instagrama, można odnieść wrażenie, że partnerka piłkarza FC Barcelony nie może usiedzieć w miejscu. Na co dzień trenerka fitness skupia się na rozwoju kariery w sieci i to właśnie tam motywuje fanów do prowadzenia aktywnego trybu życia. Sama również podejmuje się wielu ciekawych wyzwań. Po przeprowadzce z Robertem Lewandowskim i córkami do Katalonii, rozpoczęła przygodę z tańcem i szybko "złapała bakcyla". Teraz stara się zarażać bachatą nie tylko swoich wielbicieli, ale również bliskich, w tym także podopiecznego Xaviego.