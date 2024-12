Anna Lewandowska ujawniła prawdę o swoim wizerunku. "To nie jest moje życie"

Lewandowska w ostatnim czasie sporo przeszła - kontuzja ręki wpłynęła na to, co mogła robić w ramach ćwiczeń i co pokazywać w mediach społecznościowych. Dodatkowo niedawno otworzyła Edan Studios, dzieło pracy ostatnich miesięcy, czyli własną ekskluzywną siłownię w Barcelonie. Wszystko pokazywała na Instagramie.

Anna Lewandowska opowiedziała o swoim wizerunku

Media społecznościowe to jedno z najważniejszych miejsc w sieci dla Anny Lewandowskiej. To tam zbudowała swoją markę i tam pracuje na pełnych obrotach, by zapewniać swoim fanom codziennie kontent, który będzie dla nich wartościowy lub po prostu będzie zapewniać dobry czas. Reklama

Lewandowska wyznała jednak, że to, co widać w sieci nie jest prawdą o tym, jak żyje naprawdę. Wyjaśniła to dokładnie w rozmowie z "Twoim Stylem". "Myślę, że to jest bardzo ważne, być w social mediach konsekwentną i pokazywać siebie, ale, podkreślam, nie wszystko jest w social mediach, to nie jest moje życie" - mówiła.

Anna Lewandowska o pracy w mediach społecznościowych

"Oczywiście, ja reżyseruję co w tych social mediach pokazuję, a skupiam się na ważnych aspektach - na treningu, motywacji, zdrowym żywieniu, na lifestyle'u w taki sposób, w jaki chcę to pokazywać, na wsparciu ludzi i fragmentach mojej rodziny, bo uważam to za coś pozytywnego" - podkreślała gwiazda.

Lewandowska nie wrzuca do mediów społecznościowych rzeczy, które mogłyby polaryzować jej fanów lub sprawiać, że jej działania mogłyby zostać uznane za kontrowersyjne. Żona kapitana reprezentacji Polski bardzo uważa na to, co wpuszcza do sieci i jaki efekt przynoszą jej działania.

