Anna Lewandowska ujawniła prawdę o córkach. Nikt nie miał pojęcia
Anna Lewandowska nie ukrywa, że córki są jej oczkiem w głowie i konsekwentnie chroni ich prywatności. Stosunkowo niedawno trenerka fitness zaczęła publikować twarze swoich pociech w mediach społecznościowych, a teraz ujawniła, jak bardzo obie dziewczynki różnią się od siebie. Te informacje mogą zaskoczyć.
Anna i Robert Lewandowscy od lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w show-biznesie. On jest jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii reprezentacji Polski, ona cenioną trenerką fitness, przedsiębiorczynią i promotorką zdrowego stylu życia. Choć oboje robią imponujące kariery, wielokrotnie podkreślali, że najważniejsza jest dla nich rodzina, którą budują z dala od nadmiernego medialnego szumu.
Owocem ich miłości są dwie córki - Klara i Laura. Anna i Robert po raz pierwszy zostali rodzicami w maju 2017 roku, a narodziny dzieci, jak sami przyznają, całkowicie odmieniły ich życie. Dziewczynki nie tylko wywróciły ich codzienność do góry nogami, ale również wiele nauczyły swoich rodziców - cierpliwości, uważności i patrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy. Lewandowscy chętnie mówią o tym, że w swoich córkach odnajdują także cząstki samych siebie.
Anna Lewandowska o różnicach w charakterach jej córek. Bardzo się różnią
Anna Lewandowska już jakiś czas temu opowiadała o różnicach między Klarą i Laurą, podkreślając, że choć wychowują się w tym samym domu, mają zupełnie odmienne temperamenty i charaktery. W rozmowie z magazynem "Party" zdradziła, że starsza Klara jest do niej bardzo podobna. Określiła ją jako ambitną, emocjonalną i pełną miłości, ale jednocześnie przyznała, że dziewczynka podobnie jak ona wszystkim się bardzo przejmuje. Z kolei młodsza Laura to, jak mówiła, "tatusiowa" córka: wyluzowana, zawsze uśmiechnięta i mająca w sobie cechy małej liderki.
Jeszcze przed świętami Lewandowska zapytana została w sesji Q&A o swoje ulubione do tej pory wspomnienie z córkami. Wówczas bez wahania przyznała, że trudno byłoby jej wybrać jedynie jedno najpiękniejsze wspomnienie, ale jeśli miałaby już coś wskazać, to postawiłaby na urodziny Klary i Laury.
Teraz trenerka fitness ponownie uchyliła rąbka tajemnicy na temat charakterów swoich pociech. W mediach społecznościowych wskazała kolejną różnicę, tym razem związaną z okazywaniem uczuć i podejściem do zdjęć. "Laurka zdecydowanie lubi zdjęcia, przytulaski, buziaczki. Klarcia totalne przeciwieństwo" - napisała na Instagramie, dodając fotografię z młodszą córką.
Laura w maju tego roku skończy pięć lat, natomiast Klara ma już dziewięć. Anna Lewandowska pokazuje, że mimo podobnego wychowania każda z dziewczynek rozwija się na swój własny sposób, a różnice między nimi są dla rodziców nie tylko wyzwaniem, ale też ogromną radością.