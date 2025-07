Już niebawem, bo planowo 13 lipca, piłkarze Barcelony wrócą do treningów . Niedługo później wylecą do Azji, by tam rozegrać trzy mecze towarzyskie - z japońskim Vissel (27 lipca, godzina 12.00) oraz koreańskimi FC Seoul (31 lipca, 13.00) i Daegu FC (4 sierpnia, 13.00).

W samej Barcelonie żyje się nam bardzo dobrze. Dzieciaczki chodzą do szkoły, są bardzo zadowolone. Świat piłkarski rozgrzewa całe miasto i nie tylko miasto. Fajnie się żyje. (...) Myślę, że to jest już nasz dom

Zanim Lewandowski związał się z Barceloną i sprowadził się wraz z żoną i dziećmi do Katalonii, kupił dom na Majorce . Już wtedy on i bliscy mogli zasmakować życia w hiszpańskich klimatach. Właśnie teraz Anna dzieli się majorkańskimi doświadczeniami i uchyla rąbka tajemnicy na temat tego, jak wygląda jej codzienność u boku jednego z najpopularniejszych piłkarzy.

Na swoim profilu na InstaStories żona "Lewego" udostępniła nagranie, na którym widać, jak napastnik, w trakcie prywatnego wyjścia, z uśmiechem na ustach rozdaje autografy i pozuje do zdjęć z kibicami. "I tak cały wieczór..." - podsumowała obrazek Anna. "Ma to swoje uroki, patrząc na dzieciaczki, które spotykają swojego idola" - dodała.

Wcześniej "Lewa" odsłoniła inne kulisy małżeństwa z Robertem. Wyjawiła, że mają bardzo zbliżone podejście do aktywności fizycznej i nawet na urlopie nie rezygnują z treningów. Wykonują je wspólnie. "To już taka nasza mała tradycja. Wiele osób może zapytać: 'Po co ćwiczyć na wakacjach?'. A my odpowiadamy: bo właśnie wtedy mamy najlepszy czas, by zadbać o siebie" - opisała.