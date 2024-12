Anna Lewandowska to jedna z takich osób, które nie potrafią usiedzieć w miejscu. Trenerka fitness, choć ma sporo na głowie biorąc pod uwagę liczbę prowadzonych przez nią biznesów, ciągle myśli nad nowymi projektami, a w listopadzie otworzyła własne centrum fitness w Barcelonie. Siłownia ta miała być miejscem, w którym 35-latka przygotowywać się będzie do zawodów hyrax. Niestety, jeszcze przed powitaniem pierwszych klientów okazało się, że "Lewa" będzie musiała zrezygnować ze swoich ambitnych planów. Na drodze stanęła jej bowiem... kontuzja. Jak się później dowiedziała, problem był znacznie poważniejszy, niż pierwotnie przypuszczała.

"Okazuje się, że mam zerwane więzadła w nadgarstku, pękniętą chrząstkę oraz dużą torbiel. A w planach miałam powrót do treningów kickboxingu czy wzięcie udziału w zawodach hyrax... Chyba póki co muszę odłożyć tego typu plany na bok. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni" - przekazała wówczas na Insta Stories.