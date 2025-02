Anna Lewandowska świętuje. Została doceniona, ma się z czego cieszyć

Anna Lewandowska rozwija swój biznes. Niedawno otworzyła w Barcelonie Edan Studios, jej własne centrum fitness, zorganizowała kolejny Camp by Ann i rozwijała swoją aplikację z dietą i treningami. Gwiazda nie ustaje w wysiłkach nad tym, by pracować nad kolejnymi rozwiązaniami. Została za to doceniona przez magazyn "Forbes Women". Znalazła się w prawdziwie elitarnym gronie.