"Lewy", który w plebiscycie Złotej Piłki musiał uznać wyższość Lionela Messiego (co uznane zostało za rozstrzygnięcie kontrowersyjne), tym razem nie miał sobie równych, w pokonanym polu pozostawiając między innymi Argentyńczyka. Po to samo trofeum sięgnął również na początku 2021 roku.

Robert Lewandowski z nagrodą FIFA The Best. Anna gratuluje

Polak w ciągu ostatnich miesięcy zdołał między innymi pobić strzelecki rekord wszech czasów Bundesligi, który należał do Gerda Muellera - w pojedynczym sezonie strzelił aż 41 goli.



Tuż po ceremonii wręczenia nagrody na instagramie specjalny post zamieściła żona zawodnika, Anna.



- Zrobiłeś to! - napisała, dołączając zdjęcie z "Lewym". - Wiem, jak ciężko pracowałeś, by spełniać marzenia. Dobra robota, jestem z ciebie dumna - dodała.





