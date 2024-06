Anna Lewandowska stanęła obok swojego brata. Podobni?

Anna Lewandowska śmiało pozuje do zdjęć i zaprasza do nich również swoją rodzinę. Z okazji Dnia Matki na jej relacji pojawiła się fotografia z mamą z okolicznościowymi życzeniami, a teraz żona kapitana reprezentacji Polski pokazała się ze swoim bratem. Zrobiła to z jednego, bardzo ważnego powodu. W komentarzach pojawiły się gratulacje i życzenia.