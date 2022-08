Po pierwsze, każda ciąża jest inna, dlatego każdą aktywność fizyczną trzeba skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym. Po trzecie, jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazać, to trenować naprawdę warto. Porów to gigantyczny wysiłek, który porównałabym do maratonu. Trzeba się do niego bardzo mądrze przygotować. Po trzecie, nie rozpoczynajcie intensywnych treningów w pierwszym trymestrze. Wystarczą spacery. Po czwarte, maksymalne tętno nie powinno być wyższe niż 140 uderzeń na minutę. Warto ćwiczyć z zegarkiem sportowym

~ - wytłumaczyła Anna Lewandowska