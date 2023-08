Jakie musiało być zaskoczenie fanów celebrytki, kiedy znana WAG przestała zamieszczać zdjęcia i nagrania w sieci. Żona Roberta Lewandowskiego na jakiś czas zniknęła całkowicie z mediów , co nie zostało niezauważone. Zmartwieni internauci komentowali ostatni post influencerki z 5 sierpnia. "Anno, moja droga, gdzie jesteś?", "Tęsknimy za Tobą", "Co się dzieje? Czemu jest taka cisza?", "O co chodzi?" - możemy przeczytać na profilu 34-latki.