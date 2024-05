Anna Lewandowska przekazała radosne wieści. Pokazała nowego członka rodziny

Anna Lewandowska już od ładnych paru lat zaliczana jest do grona najpopularniejszych kobiet w polskim show-biznesie . 35-latka swego czasu spełniała się w roli karateczki i reprezentowała nasz kraj na arenach międzynarodowych odnosząc przy tym ogromne sukcesy, ostatecznie jednak zrezygnowała ze sportów walki i została trenerką fitness.

Z początku małżonka Roberta Lewandowskiego ograniczała się jedynie do układania planów żywieniowych i treningowych dla swoich klientów, z czasem jednak jej imperium zaczęło się rozrastać. Obecnie jest ona właścicielką kilku dobrze prosperujących firm i marek , a jej majątek szacowany jest na ponad 339 mln złotych.

Anna Lewandowska kilka dni temu spakowała walizki i w pośpiechu opuściła Barcelonę, aby na jakiś czas wrócić do Polski. W dniach 20-26 maja w Dojo Stara Wieś odbyła się bowiem kolejna edycja słynnego obozu treningowego 35-latki, Camp by Ann. Do ojczyzny WAG piłkarskiej reprezentacji przyleciała jednak kilka dni wcześniej, aby wypocząć i spędzić trochę czasu z bliskimi. 35-latka odwiedziła między innymi swojego brata Piotra, jednak fotką z tej wizyty pochwaliła się w mediach społecznościowych dopiero teraz. Jak się okazuje, wcale nie bez powodu.