Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która pomaga dzieciom krzywdzonym i wykorzystywanym seksualnie, wystartowała z akcją charytatywną 'Lis od Mikołaja'. Na czym to polega? Do 15 grudnia na stronie internetowej możecie zamówić spersonalizowany list dla dziecka lub bliskiej osoby. Słuchajcie, te listy mają magiczną moc. Działają w dwie strony. Listy możecie personalizować, wypełniając formularz na stronie, i wpłacając darowiznę na rzecz fundacji. To naprawdę nie musi być wielka kwota, a razem możemy zdziałać naprawdę sporo. Dajcie mi znać, do kogo wyślecie list od Mikołaja. Ja wspieram tę akcję i mam nadzieję, że wy również ją będziecie wspierać

- zaapelowała.