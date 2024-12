Anna Lewandowska poznała go na zajęciach bachaty. Od razu ogłosiła

Anna Lewandowska poznała go na bachacie

Miała też inne rzeczy do zrobienia. Niedawno poznała Kacpra. Po raz pierwszy spotkali się na zajęciach bachaty, a teraz gwiazda ogłosiła, że przyszedł czas na to, by czymś się podzielić. Wstawiła wspólne zdjęcie z Kacprem z siłowni i dokładnie opowiedziała, co ich dalej czeka.