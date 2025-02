Anna Lewandowska zabrała głos ws. walentynek. Postawiła sprawę jasno

"Miłość ma wiele znaczeń. Walentynki, choć wiem, że dla wielu to ważny dzień. Uważam jednak, że miłość powinno się okazywać codziennie, a nie tylko od święta. Czym jest miłość? To nie tylko romantyczne gesty i wielkie słowa. To poświęcenie, cierpliwość i wsparcie, nawet w trudnych chwilach. To bycie obok, gdy świat wydaje się przytłaczać. To szczere rozmowy i ciche zrozumienie bez słów. To codzienne wybory - by kochać, dbać, troszczyć się. Niech miłość będzie nie tylko świętem, ale codziennym wyborem" - napisała, dodając jeszcze wymowny hashtag: "dedykuję wszystkim, których kocham".