"Obóz Camp by Ann to projekt, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Tu wszystko się zaczęło. To tu zaraziłam się miłością do sportu, która trwa do dzisiaj. Każdy powrót tutaj daje mi ogromną siłę do działania! Dojo Stara Wieś to przepiękne miejsce, z którym mam ogromną masę wspomnień. Ale to osoby, które tu przyjeżdżają tworzą je jeszcze bardziej wyjątkowym. Setki dziewczyn, niektóre kolejny raz, a wiele po raz pierwszy - przyjechały zawalczyć o siebie. Wyjeżdżając, zmieniają swoje postrzeganie na to, ile są w stanie osiągnąć w tak krótkim czasie. Wspólne pokonywanie barier zbliża i jednoczy, co sprawia, że zawiązują się tu również wartościowe przyjaźnie. Kolejny obóz już w maju. Nie mogę się doczekać, żeby znów stanąć z wami na macie i tworzyć kolejne piękne historie!" - napisała na swoim Instagramie.