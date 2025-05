Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z teściową. Mają co świętować

Choć od lat żartuje się o napiętych relacjach z teściowymi, Anna Lewandowska i Iwona Lewandowska są doskonałym przykładem na to, że nie w każdym przypadku można mówić o swego rodzaju rywalizacji. Trenerka fitness jakiś czas temu ujawniła, że ona i jej teściowa mają bardzo podobne charaktery i przez to znakomicie się ze sobą dogadują.

"Iwonka to wulkan energii. Jest sportowcem. Z wielkim podziwem na nią zawsze patrzę, bo ma niesamowitą energię i jest... no mamy coś podobnego. Dogadujemy się z teściową (...). Śmiejemy się, że siostra Roberta Milena jest gdzieś podobna w materii do mojej mamy, a ja z Iwoną, z moją teściową jesteśmy do siebie podobne. Mój mąż tylko za głowę się łapie, załamany" - opowiadała Lewandowska w podcaście Anny Kolasińskiej.