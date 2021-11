Anna Lewandowska pokazała swoje zdjęcia bez retuszu i pozowania. Oto jak wygląda

NIEPOZOWANE vs. typowe próby zrobienia zdjęcia z moją przyjaciółką. Hallo Instagram! Nauczyliśmy się pozowania, uśmiechu numer 5 i idealnych perspektyw do zdjęć, prawda? Znacie to? Kiedy widzimy aparat brzuch wciąga się automatycznie, a na twarzy pojawia się doskonale wypracowana mina… Zawsze staramy pokazać się od jak najlepszej strony, a przecież każdy dzień jest inny. Zmienia się nasze samopoczucie, nastrój, komfort, wygląd. Dzień nigdy nie jest równy dniu. Wpływa na to mnóstwo czynników - niewyspanie, zmęczenie, hormony, jedzenie (czasem lampka wina), stres, itp.

- napisała.