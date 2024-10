W weekend 19-20 października Lewandowska brała udział w fitnessowym wydarzeniu Kraftwerk, które zgromadziło setki uczestników z całej Europy. Polska gwiazda pokazała, na co ją stać i wytrwale wstawiała nagrania z kolejnych części treningu.

Anna Lewandowska trenowała jak szalona. Nagle - tęsknota

"Sztuki walki, bardzo tęsknię" - podpisała swoje wideo z ćwiczeń Anna Lewandowska. Choć na co dzień do swoich ćwiczeń inkorporuje ona elementy zaczerpnięte ze sztuk walki, nie ma jednak zbyt wielu okazji, by pokazać światu swoje prawdziwe umiejętności.