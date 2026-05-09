Anna Lewandowska podjęła decyzję ws. El Clasico. Postanowiła ogłosić

Anna Lewandowska ten weekend spędza w Polsce. Żona Roberta Lewandowskiego uaktywniła się w Krakowie, gdzie poprowadziła swój event fitness i zaangażowała się w konferencję na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Postanowiła też ogłosić ws. swojego pobytu na El Clasico. Wiadomo już, czy zdąży kibicować mężowi z trybun.
Lewandowska, kiedy tylko ma ku temu okazję, stara się pokazywać na trybunach i na stadionie Barcelony kibicować swojemu ukochanemu wraz z córkami i nierzadko również innymi członkami rodziny.
W ostatnich dniach Lewandowska zostawiła męża z córkami w domu i poleciała do Polski, gdzie skupia się na swoim biznesie - zaplanowała na ten czas m.in. Healthy Day w Krakowie i pojawiła się na otwarciu nowego salonu Victoria's Secret.
Poza tym uczestniczyła też w konferencji na rzecz sportu i zdrowia wśród osób z niepełnosprawnościami, czym chwaliła się w mediach społecznościowych. Ostatnie dni były więc dla niej bardzo intensywne. Postanowiła już, co zamierza zrobić z niedzielą. Czy znajdzie miejsce na El Clasico?
"Zapowiada się weekend absolutnie wyjątkowy i pełen emocji. Już w tę sobotę widzimy się na Healthy Day! To pierwszy raz, kiedy ten event zawita do Krakowa, więc energia będzie podwójna. (...) A na deser... powrót prosto na El Clásico!" - napisała w mediach społecznościowych Lewandowska.
To oznacza jedno - w niedzielę Lewandowska szybko wsiądzie na pokład samolotu i później pobiegnie na El Clasico, by ze stadionu FC Barcelony wspierać swojego męża i jego kolegów w walce w jednym z najważniejszych meczów sezonu. Widać, jak bardzo jest to dla nich ważne.