Anna Lewandowska podjęła decyzję ws. El Clasico. Postanowiła ogłosić

Lewandowska, kiedy tylko ma ku temu okazję, stara się pokazywać na trybunach i na stadionie Barcelony kibicować swojemu ukochanemu wraz z córkami i nierzadko również innymi członkami rodziny.

Anna Lewandowska spędza weekend w Krakowie

W ostatnich dniach Lewandowska zostawiła męża z córkami w domu i poleciała do Polski, gdzie skupia się na swoim biznesie - zaplanowała na ten czas m.in. Healthy Day w Krakowie i pojawiła się na otwarciu nowego salonu Victoria's Secret.

Poza tym uczestniczyła też w konferencji na rzecz sportu i zdrowia wśród osób z niepełnosprawnościami, czym chwaliła się w mediach społecznościowych. Ostatnie dni były więc dla niej bardzo intensywne. Postanowiła już, co zamierza zrobić z niedzielą. Czy znajdzie miejsce na El Clasico?

Anna Lewandowska ogłosiła ws. El Clasico

"Zapowiada się weekend absolutnie wyjątkowy i pełen emocji. Już w tę sobotę widzimy się na Healthy Day! To pierwszy raz, kiedy ten event zawita do Krakowa, więc energia będzie podwójna. (...) A na deser... powrót prosto na El Clásico!" - napisała w mediach społecznościowych Lewandowska.

To oznacza jedno - w niedzielę Lewandowska szybko wsiądzie na pokład samolotu i później pobiegnie na El Clasico, by ze stadionu FC Barcelony wspierać swojego męża i jego kolegów w walce w jednym z najważniejszych meczów sezonu. Widać, jak bardzo jest to dla nich ważne.

Rozwiń

Anna Lewandowska na meczu Barcelony Urbanandsport/NurPhoto/AFP, Urbanandsport/NurPhoto AFP

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Jakub Musiał: Myślę, że zespołowość była kluczem do zwycięstwa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport