Anna Lewandowska ogłasza, a jednak wielki powrót. Kierunek: Niemcy

Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną oznacza duże zmiany nie tylko dla samego piłkarza, lecz również dla jego rodziny. Zwłaszcza, że ta w Katalonii zapuściła korzenie. Dzieci chodzą do miejscowych placówek, a żona nawiązała wiele nowych znajomości i rozwija się biznesowo.

W centrum Barcelony funkcjonuje jej klub fitness, a trenerzy w nim pracujący towarzyszą Annie Lewandowskiej podczas HYROX. To cykliczne i organizowane w różnych miastach zawody łączące w sobie kilka konkurencji, w tym m.in. bieg, pchanie sanek z obciążeniem na dystansie 50 m, 1000 m na ergometrze wioślarskim oraz 100 rzutów piłką do celu.

I to właśnie z tym aspektem życia "Lewej" wiążą się najnowsze wieści, które żona kapitana reprezentacji Polski przekazała teraz w mediach społecznościowych.

Żona Roberta Lewandowskiego szykuje się do wyjazdu do Niemiec

Anna Lewandowska oficjalnie potwierdza swój udział w kolejnym HYROX. "Zbliżają się następne zawody. Berlin" - obwieszcza, udostępniając odnośnik do wpisu, w którym wyjaśniała, dlaczego bierze udział akurat w tym sportowym przedsięwzięciu.

Jako atletka potrzebuję celów, które wypchną mnie ze strefy komfortu i postawię poprzeczkę wyżej. I właśnie HYROX przypomina mi, dlaczego kocham sport

"Trening z moim zespołem i wspólna motywacja naprawdę napędzają cały proces. Start w Warszawie był wyjątkowy ze względu na miejsce i ludzi. Było mnóstwo wsparcia i pozytywnej energii, nie tylko od bliskich, ale także od nieznajomych" - wspominała w kwietniu, po turnieju w Polsce.

Najbliższe zawody w Berlinie też będą dla niej w pewnym sensie wyjątkowe. Oznaczają bowiem wielki powrót do Niemiec, w których ona, mąż i córki spędzili wiele lat. Najpierw mieszkali w Dortmundzie (2010-2014), a następnie w Monachium (2014-2022).

Zmiana w domu Lewandowskich. Anna powiedziała "dość"

W wywiadzie dla "Twojego Stylu" Anna Lewandowska mówiła, czym różniła się ich codzienność w Niemczech i Hiszpanii.

"To była zmiana o 180 stopni. Monachium to ordnung, chłód i zdystansowani ludzie. Barcelona - mañana, słońce i serdeczni, otwarci, spontaniczni mieszkańcy. Z przenosinami nabieramy wprawy: mieszkaliśmy w Polsce, w Niemczech, teraz w Hiszpanii. Za granicą jesteśmy od 17 lat, przyzwyczaiłam się. Ale przy dzieciach przeprowadzka to twardszy orzech do zgryzienia" - zdradziła.

Dodawała, że kalendarze rodziny są ułożone głównie pod mecze Roberta i szkołę Klary. "Jestem trzecia w kolejce, będę czwarta, kiedy do szkoły pójdzie Laura. Na wakacje wyjeżdżamy, gdy mogą mąż i starsza córka" - tłumaczyła.

Powiedziała jednak "pas" i zawalczyła o siebie. A to wszystko dzięki zmianie perspektywy, która zaszła w niej w Katalonii. "Od kiedy mieszkam w Barcelonie, żyję bardziej swoim życiem. Dawniej robiłam wiele rzeczy z myślą o Robercie, kończyłam studia dietetyczne dla Roberta, czytałam książki, żeby się dowiedzieć, jak jeszcze mogę mu pomóc. Nie przestałam go wspierać, ale poszłam po swoje" - przyznawała.

"Na przykład pierwszy mecz w sezonie Robert grał tego samego dnia, gdy była pierwsza rocznica mojego studia Edan. Spytał: 'Przyjedziesz na stadion?'. Jasne, że tak. Byłam tam, ale tylko przez pierwszą połowę, później pojechałam do studia. Nie zrezygnowałam z tego, co dla mnie ważne" - podsumowywała.





