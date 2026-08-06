Anna Lewandowska oficjalnie potwierdza, to koniec. Czas na nowe życie

Koniec kilkutygodniowej rozłąki rodziny Lewandowskich. Anna i córki wsiadły na pokład samolotu i udały się do Chicago, gdzie dołączą do Roberta. Teraz już razem rozpoczną nowe życie i spędzą w USA co najmniej dwa lata. Na dokładnie taki termin opiewa bowiem kontrakt piłkarza z Chicago Fire.

Według informacji Pudelka, "Lewa" i dziewczynki nie poleciały jednak samolotem rejsowym. Wybrały inne rozwiązanie, a mianowicie prywatny kurs.

Taki sposób podróżowania zapewnia dużo większy komfort

Informację o opuszczeniu Warszawy potwierdza w mediach społecznościowych sama Anna Lewandowska. Na InstaStories opublikowała krótkie nagranie, na którym widać stolicę z lotu. Ten obrazek to wymowne pożegnanie i z Polską i z Europą.

To dlatego Anna Lewandowska nie pojechała od razu do USA wraz z mężem

Jak wiadomo, Anna, Klara i Laura nie poleciały z Robertem do USA od razu. Żona piłkarza wyjaśniała, że musi jeszcze załatwić kilka spraw przed tym, jak na dobre opuści kontynent.

Wraz z przyjaciółmi była na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie, domknęła kilka rzeczy związanych z funkcjonowaniem jej studia fitness w Barcelonie oraz z innymi prowadzonymi przez siebie interesami oraz wzięła udział w ważnych dla niej zawodach Hyrox w Stambule.

We wpisie w mediach społecznościowych wytłumaczyła, dlaczego znów zdecydowała się spróbować swoich sił w tym sportowym konkursie.

"Karate nauczyło mnie nieustannie przesuwać własne granice. Dziś robię to, startując w HYROX. Fakt, byłam po intensywnej chorobie, ale ten start tylko utwierdził mnie w przekonaniu, jak wielką siłę charakteru daje sport" - opisała.

Po tylu latach w sporcie zrozumiałam, że nadal potrzebuję takich wyzwań

Przypomniała, że niegdyś była reprezentantką Polski w karate, była to ogromna część jej życia i "przez długi czas brakowało jej emocji, które daje rywalizacja oraz dążenie do kolejnych celów".

"HYROX daje mi nowe cele i motywuje do ciągłego rozwoju. Dzięki niemu mogę realizować nowe projekty, tworzyć programy treningowe, poznawać fantastycznych i inspirujących ludzi i dzielić z nimi wspólną pasję" - przekazała.

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Żona Roberta Lewandowskiego stanowczo odpowiada krytykom

Przed wylotem do USA Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z rodziną, w tym z mamą, teściową oraz bratową, i opisała, z czym ostatnio przyszło jej się mierzyć.

"Ostatnio otrzymałam kilka wiadomości (i to od Panów): 'Jak możesz tak wyjechać i zostawić dzieci?!'" - rozpoczęła. I od razu nakreśliła odpowiedź.

"Normalnie: wsiadam, jadę, a dzieci płaczą... ale tylko wtedy, gdy musimy już wracać do domu. Dziewczynki mają wakacje życia u babć z całą naszą rodziną (konie, traktory, brak limitów na słodycze) i zarówno one jak i rodzina są przeszczęśliwe. I nie, nie mam poczucia winy, bo dzieci są pod najlepszą opieką na świecie" - zapewniła.

Na koniec jasno dała do zrozumienia, co sądzi o ocenianiu innych mam. "Cóż, internetowa klasyka: niektórzy po prostu muszą utrzymać formę w wydawaniu wyroków" - podsumowała.



