Anna Lewandowska oficjalnie ogłasza tuż po El Clasico. Płyną gratulacje

Ostatnie dni były dla Anny Lewandowskiej bardzo intensywne. Spakowała walizki i przyleciała do Polski, by na miejscu wypełnić zawodowe zobowiązania. Tym sposobem pojawiła się na otwarciu nowego salonu Victoria's Secret, gdzie jako gość honorowy symbolicznie przecięła różową wstęgę, wzięła udział w konferencji na rzecz sportu i zdrowia wśród osób z niepełnosprawnościami, a na koniec ruszyła do Krakowa, by tam wraz ze swoim zespołem poprowadzić sportowe wydarzenie pod nazwą Healthy Day.

Od razu jednak zapewniła, że mimo natłoku obowiązków ani myśli rezygnować z obecności na niedzielnym El Clasico. Jak obiecała, tak zrobiła. W niedzielny wieczór pojawiła się na Camp Nou, a po wszystkim opublikowała w mediach społecznościowych znaczący wpis.

Anna Lewandowska reaguje na sukces Barcelony. Znaczący wpis

"Kochanie, kolejne trofeum do kolekcji! Jak zawsze dumna. Visca barça Visca catalunya" - napisała Anna Lewandowska we wpisie zamieszczonym po ostatnim gwizdku sędziego w meczu FC Barcelona - Real Madryt (2:0). Krótkim komunikatem okazała nie tylko wsparcie mężowi, ale też pokazała, że sam klub i w ogóle katalońska społeczność zajmują w jej sercu szczególne miejsce. Wszyscy razem celebrowali kolejny mistrzowski tytuł. A na profilu żony piłkarza pojawiła się lawina gratulacji.

Rozwiń

Wpis i ujawnione przez Annę serdeczne podejście do Barcelony są o tyle znaczące, że w tle toczą się rozmowy na temat piłkarskiej przyszłości jej męża. Coraz śmielej mówi się o tym, że to ostatni sezon "Lewego" na Camp Nou i że już niebawem czekają go przenosiny do innego klubu. Jako najbardziej prawdopodobny ocenia się kierunek włoski. Choć, zdaniem Romana Koseckiego, Robert zrobiłby lepiej, gdyby wybrał amerykańską MLS i Chicago Fire. Powiedział o tym w rozmowie z Andrzejem Klembą z Interii Sport.

To klub, w którym my Polacy czujemy się dobrze z racji między innymi dużej Polonii. Tam mógłby być polskim ambasadorem na świat. Może z Robertem Chicago zdobyłoby mistrzostwo, bo to się nie udaje od 1998 roku, kiedy z Piotrem Nowakiem, Jurkiem Podbrożnym i Luboszem Kubikiem sięgnęliśmy po tytuł. Na pewno byłby gwiazdą MLS

Zasygnalizował, że rozstanie Lewandowskiego z Barceloną nie będzie należało do łatwych także ze względów prywatnych. "A są zespoły, które Roberta chętnie zatrudnią i to w grę wchodzą duże kluby. Tutaj jednak dochodzą kwestie rodzinne czy miejsca zamieszkania, bo Lewandowscy bardzo dobrze czują się w Barcelonie. Więc to jest pytanie tylko do Roberta. Najważniejsze jest to, że wciąż interesują się nim poważne drużyny. Ciągle słyszymy też, że i Barcelona chce, ale może na innych warunkach go zatrzymać. Myślę, że jeszcze by się tu przydał, bo jednak trochę bramek strzelił" - podsumował.

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Robert Lewandowski z trofeum za mistrzostwo Hiszpanii Eric Alonso Getty Images

Robert Lewandowski świętował z Barceloną tytuł mistrza Hiszpanii David Ramos Getty Images

FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports