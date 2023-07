Anna Lewandowska odpowiada na plotki o poprawieniu twarzy. "Mam problem"

"Ludzie cały czas mi zarzucają, że coś sobie operuję, wszczepiam i wypełniam. Nie miałam żadnej operacji plastycznej poza biustem. Spójrz tylko na moje opadające powieki. Gdybym chciała sobie coś zrobić, to co powinnam najpierw? Moje powieki. Żadnych wypełniaczy nigdy nie miała. Robiłam osocze, zrobiłam też kiedyś mezoterapię (...) Jesteś pierwszą osobą, która mnie publicznie o to pyta. Więc mówię: tak. Zrobiłam sobie implanty piersi i to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu" - powiedziała w rozmowie z autorką jej biografii, Moniką Sobień-Górską.