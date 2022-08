Anna Lewandowska odkrywa całą prawdę! "Właśnie tak to wygląda"

Anna Lewandowska ujawnia: Tak wygląda życie aktywnej mamy

Teraz żona Roberta Lewandowskiego ma nieustanną okazję, by dbać o formę, upajając się przy tym hiszpańskim słońcem. Dla Lewandowskiej nie ma żadnych wymówek. Co więcej, trenerka potrafi zmobilizować także swoje córki, by ćwiczyły razem z nią.