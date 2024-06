Anna Lewandowska nie wytrzymała. Zdradziła tajemnicę skrywaną od dawna

Lewandowska marzyła o otwarciu biznesu w Hiszpanii. Stało się

Anna Lewandowska od momentu, kiedy wraz z mężem przeniosła się do Hiszpanii, stwierdziła, że to doskonały kraj, aby rozpocząć swój fitnessowy biznes . Jak twierdziła, chciała przybliżyć mieszkańcom Barcelony, że warto codziennie dbać o kondycję, dietę i zdrowie - najlepiej pod jej czujnym okiem.

"Zawsze staram się was inspirować do zdrowego trybu życia, ale także do rozwoju i podążania za waszymi marzeniami. Ja takie marzenia również mam, które chcę realizować. Od momentu przeprowadzki do Barcelony marzę o tym, aby rozwijać swoje firmy również tutaj. Intensywnie nad tym pracuję razem z moimi zespołami" - wspominała tajemniczo.