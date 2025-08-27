Anna Lewandowska nie mogła odpuścić. Pokazała męża i napisała o kryzysie
Anna Lewandowska wróciła już z urlopu i działa na pełnych obrotach w swoich biznesach i Edan Studios. Za nieco ponad tydzień obchodzić będzie własne urodziny i zapewne połączy je z wyjazdem, ale póki co zaczęła odczuwać już zmęczenie. Wyjawiła, że przechodzi kryzys. W mediach społecznościowych zamieściła krótki film i pokazała przy tym swojego męża.
Lewandowska nawet, gdy nie czuje się w stu procentach dobrze, chce utrzymać swój rytm związany z ćwiczeniami. Wysiłek fizyczny jest dla niej bardzo ważny i gwiazda stara się przełamywać nawet wtedy, gdy bardzo jej się nie chce. Ostatnio doświadczyła takiej sytuacji.
Anna Lewandowska napisała o kryzysie
Robert Lewandowski już wyleczył kontuzję i ćwiczył na całego przed kolejnymi meczami FC Barcelony. Tymczasem jego żona jest w kryzysie, jak sama ujęła to w mediach społecznościowych. Zamieściła nagranie, na którym pożaliła się swoim fanom, że nie czuje się najlepiej.
"Kiedy mam kryzys i jestem zmęczona, ale wciąż mam trening do zrobienia..." - pisała "Lewa" na zamieszczonym nagraniu, na którym widać jej uśmiechniętego męża przechadzającego się po siłowni.
Anna Lewandowska była z siebie dumna
Ostatecznie Lewandowskiej udało się osiągnąć cel i dokończyć trening. Jak sama jednak stwierdziła, choć była w pełni zaangażowania, to wysiłek tego dnia nie wyglądał najlepiej. Ostatecznie gwiazda była jednak z siebie dumna.
Wieczorem za to Robert Lewandowski przygotował dla niej do wypicia matchę i dał jej szansę na relaks. Już następnego poranka "Lewa" była gotowa do dalszej pracy i wróciła do ćwiczeń, tym razem bez żadnego kryzysu.