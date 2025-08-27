Partner merytoryczny: Eleven Sports

Anna Lewandowska nie mogła odpuścić. Pokazała męża i napisała o kryzysie

Anna Lewandowska wróciła już z urlopu i działa na pełnych obrotach w swoich biznesach i Edan Studios. Za nieco ponad tydzień obchodzić będzie własne urodziny i zapewne połączy je z wyjazdem, ale póki co zaczęła odczuwać już zmęczenie. Wyjawiła, że przechodzi kryzys. W mediach społecznościowych zamieściła krótki film i pokazała przy tym swojego męża.

Anna Lewandowska, Robert LewandowskiMateusz Grochocki/East NewsEast News

Lewandowska nawet, gdy nie czuje się w stu procentach dobrze, chce utrzymać swój rytm związany z ćwiczeniami. Wysiłek fizyczny jest dla niej bardzo ważny i gwiazda stara się przełamywać nawet wtedy, gdy bardzo jej się nie chce. Ostatnio doświadczyła takiej sytuacji.

Anna Lewandowska napisała o kryzysie

Robert Lewandowski już wyleczył kontuzję i ćwiczył na całego przed kolejnymi meczami FC Barcelony. Tymczasem jego żona jest w kryzysie, jak sama ujęła to w mediach społecznościowych. Zamieściła nagranie, na którym pożaliła się swoim fanom, że nie czuje się najlepiej.

"Kiedy mam kryzys i jestem zmęczona, ale wciąż mam trening do zrobienia..." - pisała "Lewa" na zamieszczonym nagraniu, na którym widać jej uśmiechniętego męża przechadzającego się po siłowni.

Anna Lewandowska była z siebie dumna

Ostatecznie Lewandowskiej udało się osiągnąć cel i dokończyć trening. Jak sama jednak stwierdziła, choć była w pełni zaangażowania, to wysiłek tego dnia nie wyglądał najlepiej. Ostatecznie gwiazda była jednak z siebie dumna.

Wieczorem za to Robert Lewandowski przygotował dla niej do wypicia matchę i dał jej szansę na relaks. Już następnego poranka "Lewa" była gotowa do dalszej pracy i wróciła do ćwiczeń, tym razem bez żadnego kryzysu.

Dwóch ludzi w pomieszczeniu siłowni, jeden mężczyzna w jasnej koszulce stoi obok bieżni, drugi biegnie na bieżni. W tle industrialny wystrój sali i monochromatyczne oświetlenie, całość uzupełnia cytat motywacyjny.
Anna Lewandowska z trudem ćwiczyła na siłowni, w tle przechadzał się Robert LewandowskiInstagram/annalewandowskaESP/Instagram

