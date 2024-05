Anna Lewandowska poleciała do Londynu. Teraz ujawniła powód

"HEALTHY DAY! MAMY TO! Już niedługo pokażę Wam relacje z treningu! To był istny ogień. Londyn - jesteście niesamowici! Ta energia! A tymczasem - Bachata. Pokazaliśmy dzisiaj namiastkę tego tańca i po raz pierwszy w takiej formie! To dla mnie ciągle niewiarygodne, jak wiele wydarzyło się od moich pierwszych zajęć bachaty 1,5 roku temu! Teraz mogę tańczyć przed Wami, z moim Healthy Teamem (w tym profesjonalnymi tancerzami) i zarażać Was miłością do tańca! Widok 500 osób tańczących z Nami choreografię - coś wspaniałego. Dajcie znać gdzie chcielibyście kolejny HEALTHY DAY!" - napisała.