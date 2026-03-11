Anna Lewandowska nagle ogłosiła. Dojdzie do zmian, pilne poszukiwania

Aktualnie Edan Studios stało się najważniejszym projektem Lewandowskiej. Choć gwiazda ma własną markę związaną z jedzeniem i kosmetyczną, to właśnie jej klub fitness w Barcelonie stał się najbardziej widoczny w jej mediach społecznościowych. Gwiazda organizuje w nim treningi i na miejscu sama spotyka się z biorących w nich udział grupami.

Anna Lewandowska szuka nowych trenerów do Edan Studios

Lewandowska postanowiła zamieścić swoje pierwsze ogłoszenie o tym, że poszukuje nowych osób do bycia trenerami w Edan Studios w swoich mediach społecznościowych. Postanowiła przy tym wyszczególnić kilka warunków.

"W Edan szukamy trenerów, którzy ogromnie kochają to, co robią. Szukamy trenerów od pilatesu, treningu funkcjonalnego, treningu hybrydowego oraz barre. Dodatkowe punkty można zdobyć za doświadczenie w balecie lub sztukach walki" - zaznaczyła Lewandowska.

Anna Lewandowska powiedziała o zmianach w Edan Studios

Jednocześnie Lewandowska wyjaśniła, skąd nagłe poszukiwania. Okazało się, że w jej studiu fitness dojdzie do pewnej zmiany, która wymaga tego, by na miejscu pracowała większa liczba trenerów.

"Mamy już ponad dwudziestu trenerów. Niedługo podzielimy się z wami nowymi godzinami otwarcia. Więc jeśli kochasz sport, jesteś z Barcelony, jesteś trenerem i chciałbyś dołączyć do mojej załogi, proszę, napisz do nas maila" - wyjaśniła "Lewa".

Widać, że gwiazda ma wielkie plany związane z marką, którą stworzyła w Barcelonie. Jej studio staje się coraz popularniejsze, a poszerzenie oferty i liczby dostępnych godzin treningowych jedynie może je wzmocnić. Lewandowska już czeka na zgłoszenia.

