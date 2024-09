Anna Lewandowska nagle ogłosiła. Długo na to czekała, od razu podzieliła się nowiną

Anna Lewandowska wróciła z Bali i od razu wzięła się do roboty. Gwiazda postanowiła poinformować swoje fanki o nowym wyzwaniu, które ma rozpocząć się już w piątek, 13 września. Jak sama przyznała, chce nieco odczarować tę datę. Opowiedziała, czym dokładnie ma być wyzwanie i jaki jest jego cel. Przed jej fankami czas na spory wysiłek, a program "back to myself" ma pomóc w podtrzymywaniu się na duchu i wzajemnej motywacji.