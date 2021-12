Mecze Borussii Dortmund z Bayernem Monachium budzą w Niemczech wielkie zainteresowanie i ogromne emocje. Nie inaczej jest tym razem. Obie drużyny spotkają się w 14. kolejce Bundesligi. Pojedynek zaplanowano na 4 grudnia na 18.30. Relację z tego spotkania można śledzić online na sport.interia.pl . Transmisja dostępna w serwisie Viaplay.



To będzie wyjątkowy mecz dla Roberta Lewandowskiego, który zagraniczną karierę rozpoczynał właśnie w drużynie z Dortmundu. W jej barwach stoczył 131 pojedynków, 74 razy trafiał do siatki.



Przez ten cały czas mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony Anny.

Robert Lewandowski i jego kariera. Od Znicza Pruszków do Bayernu Monachium

Robert Lewandowski piłkarską karierę zaczynał w Varsovii Warszawa, w której barwach grał przez 7 lat jako junior. Z kolei pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Delcie Warszawa, a później w drugiej drużynie Legii Warszawa. Jednak głośniej w Polsce zaczęło się o nim robić, gdy przeszedł do Znicza Pruszków. To właśnie w tym okresie poznał swoją obecną żonę.

W 2007 roku Robert i Anna pojechali na obóz dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego, na Mazury. Stachurska, bo tak wcześniej nazywała się ukochana "Lewego", od razu wpadła w oko zawodnikowi. Lecz ona do tej znajomości podchodziła sceptycznie. Nie miała zbyt dobrego zdania o piłkarzach, lecz ostatecznie postanowiła dać szansę Lewandowskiemu. I nigdy tego nie żałowała.

Z okresu, gdy Lewandowski grał w Zniczu Pruszków, pochodzi zdjęcie, na którym Anna prezentuje się zupełnie inaczej niż obecnie - w krótkich blond włosach. Na fotografii aż trudno ją poznać.

Zdjęcie Anna Stachurska (w blond włosach i białej bluzie) na meczu Znicza Pruszków, 2008 rok / Newspix

Anna Stachurska była przy ukochanym, kiedy ten przeżył zawodowe rozczarowanie i został odrzucony przez Legię Warszawa. "Legia gra jednym napastnikiem i jest nim Taksure Chinyama. Robert Lewandowski siedziałby u nas tylko na ławce rezerwowych" - miał wówczas oświadczyć ówczesny trener drużyny z Łazienkowskiej, Jan Urban. Wtórował mu dyrektor sportowy Legii, Mirosław Trzeciak. "Nie potrzebujemy Lewandowskiego. Mamy Mikela Arraubarrenę" - stwierdził.

Ostatecznie "Lewy" wylądował w Lechu Poznań, w którym rozegrał 58 spotkań i strzelił 32 gole.



Później przyszedł czas na zagraniczne wojaże. Jak już było wspomniane, w 2010 roku Robert i Anna wyjechali do Niemiec, gdzie piłkarz rozpoczął treningi z Borussią Dortmund, która zapłaciła za niego 4,5 miliona euro. Tworzył "polskie trio" z Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem. Wspólnie dwukrotnie świętowali mistrzostwo Niemiec, zagrali też w finale Ligi Mistrzów.

Od 2014 roku Robert Lewandowski nieprzerwanie występuje w Bayernie Monachium i święci tam ogromne sukcesy. Jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. Podczas gali Złotej Piłki otrzymał nagrodę specjalną - przyznano mu tytuł najlepszego napastnika mijającego roku .

Zdjęcie Robert Lewandowski odebrał nagrodę dla najlepszego napastnika 2021 roku / AFP FRANCK FIFE / East News

Anna Lewandowska: Początki kariery w mediach społecznościowych

Lewandowski przez te wszystkie lata znacznie rozwinął się pod względem sportowym oraz biznesowym. A żona dorównuje mu kroku. I to od samego początku. Gdy wyjechali do Niemiec, Anna ruszyła ze swoim projektem. Założyła bloga "healthy plan by Ann", gdzie dzieli się m.in. przepisami i poradami dietetycznymi. Wystartowała również z profilem na Instagramie. Mało kto pamięta, jaki był jej pierwszy wpis w sieci. Ania opublikowała wówczas zdjęcie... pokrojonych pomarańczy i grejpfruta.

To był pierwszy sygnał, czym dokładnie chce się zajmować. A mianowicie promowaniem aktywnego stylu życia: zdrowego jedzenia i regularnych treningów.



Początkowo na profilu Anny pojawiało się całkiem sporo zdjęć z inną trenerką, Adrianną Pałką. Panie kiedyś przyjaźniły się, miały nawet wspólny projekt pod hasłem "FriendsTraining", lecz później ich drogi rozeszły się.



Jeszcze za czasów, gdy Robert grał w Borussii, Anna nadal rozwijała własną karierę sportową. Od 11. roku życia trenowała karate tradycyjne, na koncie ma wiele medali mistrzostw świata, Europy i Polski. Na Instagramie udostępniła wideo ze zgrupowania reprezentacji Polski w karate.

Ciekawostką jest, że obóz odbywał się w ośrodku Dojo Stara Wieś. Później Anna wróciła tam z własnym przedsięwzięciem. Od lat z powodzeniem organizuje własne obozy sportowe, a wejściówki zawsze rozchodzą się w błyskawicznym tempie.



Żona Roberta Lewandowskiego prowadzi intratne biznesy

W maju 2014 roku Lewandowski żegnał się z Borussią. Wówczas w mediach społecznościowych jego żona opublikowała zdjęcie z szatni drużyny z Dortmundu i napisała: "Czas pożegnania. Kochanie, jesteś najlepszy".



Mniej więcej wtedy, gdy "Lewy" zasilił szeregi Bayernu Monachium, jego żona zakończyła sportową karierę. Już wcześniej skupiała się także na innych zawodowych wyzwaniach. W październiku 2014 roku wydała swoją pierwszą książkę z autorskimi przepisami i zestawami ćwiczeń. Później poszła za ciosem: napisała parę następnych książek i wypuściła na rynek kilka płyt DVD.

Na przestrzeni lat Anna Lewandowska znacznie rozwinęła swój interes. Obecnie obejmuje on 5 firm. Lewandowska skupia się teraz także na suplementacji, sprzedaży produktów żywnościowych oraz kosmetyków ekologicznych i cateringu dietetycznym. A inspirację do prowadzenia biznesu czerpie m.in. od męża.

Mam szczęście, że znajduję mentorów na każdym etapie życia. Pierwszym był mój trener Jerzy Szcząchor, potem trener reprezentacji Polski w karate. Menedżerowie, których radziłam się na początku, i moi obecni doradcy biznesowi. Z uwagą podpatruję też mojego męża, który ma niezwykłą umiejętność rozpoznawania sytuacji i osób, analizy ich mocnych i słabszych stron - wyjaśniła w najnowszym wywiadzie dla "Twojego Stylu".

Ona i Robert przeszli wyboistą drogę. Kiedy zaczynali być razem, mieszkać ze sobą, nie było łatwo. Jak sami wspominali , zarabiali po 1200 złotych, mieszkali w lokalu komunalnym, a po mieszkaniu "czasem biegały karaluchy". "Lewy" jeździł fiatem bravo, a Anna matizem. "Ile wyrzeczeń, pracy nas kosztowało, by dziś być w tym miejscu..." - mówił Lewandowski w "Przeglądzie Sportowym".

Mimo że osiągnęli już sporo, wcale nie zwalniają tempa. I choć życie oraz doświadczenia zmieniły ich, niezmienne wciąż jest jedno - ich miłość i szacunek do siebie nawzajem.

Zdjęcie Zdjęcie z maja 2008 roku. Ania wspierała "Lewego" z trybun podczas spotkania II ligi między Zniczem Pruszków a Wartą Poznań. 20-letni napastnik zdobył wówczas 21 bramek w sezonie. / Piotr Kucza / Newspix

Zdjęcie Anna Stachurska i Robert Lewandowski, 2008 rok /Maciej Opala /Newspix



Zdjęcie Anna Stachurska i Robert Lewandowski, 2008 rok / Maciej Opala / Newspix

Zdjęcie Anna Stachurska, 2009 rok / Marek Biczyk / Newspix

Zdjęcie Anna Stachurska i Robert Lewandowski, 2011 rok / Christoph Reichwein / imago sport / Agencja FORUM

Zdjęcie Anna Stachurska i Robert Lewandowski, 2012 rok / Gladys Chai von der Laage/Imago Sport and News/East News / Agencja FORUM

Zdjęcie Anna Stachurska, 2012 rok / Marian Zubrzycki / Agencja FORUM

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy, 2013 rok / AP / East News

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy, 2013 rok / East News

Zdjęcie Anna Lewandowska, 2014 rok / Pixathlon/REPORTER / Reporter

