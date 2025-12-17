Anna Lewandowska od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy i Polski w karate tradycyjnym, a swoją sportową karierę budowała na dyscyplinie, konsekwencji i ogromnej determinacji. Już jako zawodniczka udowadniała, że potrafi przekraczać własne granice, a zdobyte doświadczenie z czasem przeniosła na grunt pracy trenerskiej.

Dziś małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski aktywnie promuje zdrowy styl życia, regularną aktywność fizyczną i świadome podejście do odżywiania. Jest trenerką, autorką programów treningowych, inspiracją dla tysięcy kobiet, a także motywatorką, która pokazuje, że sport może być elementem codzienności, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.

Obok działalności edukacyjnej rozwija również liczne biznesy związane z wellness i fitnessem. Jednym z nich jest Edan Studios - nowoczesne centrum treningowe w Barcelonie, w którym prowadzone są różnego rodzaju zajęcia, w tym słynne już KICK THE BARRE, a więc połączenie treningu barre z elementami sportów walki. To właśnie tam Lewandowska trenuje i tworzy sportową społeczność, zachęcając innych do podejmowania wyzwań.

Anna Lewandowska szykuje się na zawody Hyrox w Polsce

Anna Lewandowska regularnie startuje także w zawodach Hyrox, które uznawane są za jedne z najbardziej wymagających imprez sportów wytrzymałościowych. Ma już za sobą dwa starty - drużynowo w Barcelonie oraz w Rzymie. Rywalizacja obejmuje osiem kilometrów biegu przeplatanych intensywnymi stacjami siłowymi, co stanowi prawdziwy test formy i charakteru.

Teraz trenerka zapowiedziała kolejny start - tym razem w Warszawie. W kwietniu ponownie stanie na starcie Hyrox, po raz pierwszy w Polsce. W mediach społecznościowych pokazała kulisy przygotowań, zdradzając, że do treningów wciągnęła również przyjaciółkę Olę Dec. Zawody odbędą się w dniach 16-19 kwietnia 2026 roku na PGE Narodowym.

Anna Lewandowska weźmie udział w zawodach Hyrox w Warszawie

