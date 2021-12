Jeszcze niedawno Anna Lewandowska publicznie przyznała, że w jej życiu nastał trudny czas. A wszystko przez to, że napiętrzyły się zawodowe obowiązki i żona piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium właściwie nie miała chwili wytchnienia . Jak zdradziła, musiała zapomnieć o randkach z mężem czy wypadach z przyjaciółkami. Do tego wszystkiego doszły kłopoty natury rodzicielskiej. Młodsza córka wkroczyła w tzw. regres snu, przez co i jej mama słabo sypiała.

Później Anna jeszcze kilkukrotnie sygnalizowała, że wcale nie jest dobrze. " Ostatnie dni dają mi nieźle w kość " - pisała. W innym wpisie na Instagramie przechodziła do konkretów.



Mam dzisiaj trudny dzień. Targają mną różne emocje, ale nie chcę ich ukrywać. Instagram to zwykle ładne obrazki. Sama też staram się dzielić tutaj przede wszystkim pozytywnymi elementami swojego życia, ale dziś czuję się po prostu zmęczona. Jestem zmęczona grudniem, tym całym rokiem, ilością obowiązków, no i presją, którą często wywieram sama na siebie. Chyba się starzeję - wyjaśniła.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na randce. Internauci komentują

Wygląda na to, że u trenerki pod względem czasu na relaks i momentów tylko dla bliskich znacznie się poprawiło. Miniony weekend spędziła z rodziną i znajomymi . Razem z Robertem, Klarą i Laurą wybrała się na lunch do warszawskiej restauracji męża, bawiła się również na imprezie zorganizowanej w gronie zaufanych osób. Lewandowscy zabrali też starszą córkę do Opery Narodowej na balet "Dziadek do Orzechów i Król Myszy".

To nie koniec osobistych atrakcji. Lewandowska wreszcie poszła na upragnioną, wyczekaną randkę z Robertem. A że ostatnio oboje nie bardzo mieli możliwość na takie wyjście we dwoje, postanowili je uwiecznić i podzielić się zdjęciami z fanami. Na profilach na Instagramie obojga pojawiły się fotografie zrobione na zasadzie odmiennej perspektywy. U "Lewego" widać jego żonę przy stoliku restauracyjnym i z winem, u Ani widzimy piłkarza w podobnej sytuacji - w knajpie i z kieliszkiem w ręce. "Wieczorna randka" - napisali.



Internauci zwrócili uwagę nie tylko na odświętny ubiór, zwłaszcza Lewandowskiej, lecz także na to, co małżonkowie mieli na talerzach. "Widzę, że mąż preferuje barszcz biały a Pani czerwony. Yin and yang, uzupełniacie się wspaniale" - napisała jedna z komentujących. Ktoś inny zażartował z napojów pary: "W kieliszkach zapewne zakwas z buraków".

