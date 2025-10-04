Partner merytoryczny: Eleven Sports

Anna Lewandowska na Paryskim Tygodniu Mody. Cena sukienki zwala z nóg

Anna Lewandowska po raz kolejny ruszyła na podbój stolicy Francji. Trenerka fitness zameldowała się na Paryskim Tygodniu Mody, a po pokazie Givenchy pojawiła się także na evencie zorganizowanym przez inną WAG piłkarską, Victorię Beckham. Swoją stylizacją małżonka Roberta Lewandowskiego skradła show.

Anna Lewandowska coraz śmielej wchodzi w świat mody i nie boi się eksperymentować z różnymi "lookami". Często sportową wygodę łączy z elegancją, udowadniając, że aktywny tryb życia może iść w parze z kobiecością.

"Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą to się trochę zmieniło. W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu" - przyznała jakiś czas temu w felietonie dla "Twojego Stylu".

Anna Lewandowska na pokazie kolekcji Victorii Beckham. Olśniła stylizacją

Trenerka fitness na bieżąco śledzi trendy, a najnowsze kolekcje znanych projektantów i domów mody podziwia z pierwszych rzędów podczas pokazów. Nie mogło zabraknąć jej również na trwającym obecnie w stolicy Francji Tygodniu Mody. W piątkowe popołudnie Anna pochwaliła się na Insta Stories fotką z Paryża, a kilka godzin później zjawiła się na pokazie marki Givenchy. Na evencie zjawiła się w czarnych spodniach garniturowych, staniku w tym samym kolorze oraz oversizowej szarej marynarce. 

Małżonka Roberta Lewandowskiego w piątek nie ograniczyła się jedynie do jednego pokazu. Po zakończeniu oglądania najnowszej kolekcji marki Givenchy Polka szybko zmieniła stylizację i wybrała się także na pokaz Victorii Beckham. Na event zorganizowany przez żonę Davida Beckhama Anna wybrała kreację stworzoną właśnie przez Brytyjkę. Postawiła ona bowiem na model Blaire Midi Dress w kolorze Delphinium Blue. Cena tej sukienki w oficjalnym sklepie internetowym Victorii Beckham wynosi 1050 dolarów, a więc około 3,8 tys. złotych. 

To nie pierwszy raz, kiedy Anna Lewandowska wspiera Victorię Beckham. Polka pojawiała się już także na poprzednich pokazach Brytyjki. Media z całego świata rozpisywały się na temat kreacji, na jaką Anna postawiła podczas marcowego Tygodnia Mody w Paryżu. Wówczas zachwyciła ona w zielonej sukni autorstwa 51-letniej projektantki. 

