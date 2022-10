W ostatnim czasie dużą część życia żony piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony zajmują sprawy ściśle związane z modą. Anna wyjechała do Paryża, gdzie wzięła udział w Fashion Weeku . Później wróciła do domu, gdzie spędziła miły czas z rodziną , a teraz znów udała się do stolicy Francji.

Szybki wypad Anny Lewandowski do Paryża. Potem w planach mecz Ligi Mistrzów

"Powrót do Paryża! Otrzymałam bardzo specjalne zaproszenie. Nie mogę doczekać się pokazu" - napisała Anna Lewandowska obok swojej fotografii na Instagramie. Pozuje na niej w towarzystwie egzemplarza "The New York Timesa", croissanta oraz filiżanki kawy. Na stole widać również torebkę i to właśnie ona wzbudza największe zainteresowanie.