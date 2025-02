Anna Lewandowska na imprezie w Warszawie. Miała co świętować

W związku ze swoimi biznesami Anna Lewandowska często wraca do ojczyzny. Podobnie było kilka dni temu, gdy trenerka fitness wraz z córkami wsiadła w samolot i opuściła Hiszpanię. Jak ujawniła za pośrednictwem mediów społecznościowych, do Polski 36-latka wróciła głównie w celach biznesowych. Jej marki pracują bowiem nad wprowadzeniem nowych produktów do swoich ofert. Podczas pobytu w Warszawie Anna nie ograniczyła się jedynie do pracy i znalazła także czas na przyjemności. W sobotni wieczór wybrała się bowiem na imprezę. I to wcale nie byle jaką.