W rozmowie z kobietą przyznała, że stara się być dobrą matką dla swoich córek , ale czasem ma wrażenie, że inaczej wyobrażała sobie macierzyństwo. Na jaw wyszły również relacje znanego małżeństwa. Okazuje się, że między piłkarzem Barcelony a trenerką dochodzi niekiedy do zgrzytów. Influencerka na potwierdzenie tych słów przytoczyła historię z restauracji. Spór dotyczył ich pociech. "Poszliśmy raz w osiem osób do lokalu. Powiedziałam do koleżanek: 'Dziewczyny, na piętnaście minut włączam dzieciom bajkę, nie spały, więc są marudne , a chcę chwilę z wami porozmawiać'. Robert to usłyszał i się zdenerwował . 'Po co dajesz telefon przy stole, powinny z nami spędzać czas, rozmawiać" - oburzył się sportowiec.

A jaka na co dzień jest Anna? Monika Sobień-Górska miała nie lada problem ze znalezieniem osoby, która opowiedziałaby o współpracy z trenerką, bowiem żona piłkarza Barcelony dała swojemu zespołowi do podpisania klauzulę poufności. Jednak na potrzeby książki w końcu ktoś przerwał milczenie. " Anka jest perfekcjonistką we wszystkim, co robi . Zresztą podobnie jak Robert. Wydaje mi się, że oni w tym dążeniu do perfekcjonizmu się wzajemnie nakręcają. Do tego Anka jest wrażliwa i jednocześnie cały czas obsesyjnie myśli o swoim wizerunku" - stwierdzono.