Anna Lewandowska jakiej nie znacie. Pokazała się bez makijażu, a potem metamorfoza

Anna Dymarczyk

Anna Lewandowska podczas swojej wizyty w Polsce nagrała wideo ze słynną makijażystką, Magdaleną Pieczonką. Najsłynniejsza z polskich WAGs pokazała się widzom zupełnie pozbawiona makijażu, co mogło niektórych bardzo zdziwić. Niedługo potem doszło jednak do sporej metamorfozy. Widzowie w komentarzach zwrócili uwagę szczególnie na jedną cechę żony kapitana reprezentacji Polski.

Kobieta z blond włosami upiętymi w elegancki kok, ubrana w ciemny żakiet i czarną bluzkę, siedzi na tle różowych ścian z pionowymi, kolorowymi akcentami; uśmiecha się, patrząc lekko w bok.
Anna LewandowskaLukasz GdakEast News

Lewandowska w ostatnim czasie dba coraz mocniej o swoją markę własną. Pojawia się częściej na okładkach magazynów i nie opowiada o mężu, a raczej własnych osiągnięciach i postanowieniach na przyszłość. Obecność w programie Pieczonki to kolejny krok w tę stronę.

Anna Lewandowska pojawiła się bez makijażu

Magdalena Pieczonka postanowiła przetestować swoje umiejętności na Annie Lewandowskiej, która okazało się bardzo chętna na to, by zrobić jej makijaż. Najczęściej "Lewa" pojawia się przed kamerami w lżejszym make-upie, ale nie rezygnuje z niego niemal nigdy. Na mocniejszy decyduje się zaś wtedy, gdy pojawia się na czerwonym dywanie.

Pieczonka i Lewandowska znają się od lat. Ta druga często korzysta z usług znanej makijażystki, a tym razem postanowiły połączyć siły, by pokazać po raz kolejny umiejętności Pieczonki.

"W tym odcinku wykonuję makijaż, który sprawdzi się u każdej z was i na każdą okazję. Tworzę go na Ani Lewandowskiej, w nieco mocniejszej odsłonie niż ta, którą zazwyczaj u niej wykonuję" - wyjaśniła Pieczonka na początku nagrania. Tym razem "Lewa" pokazała się światu bez makijażu.

Lewandowska umalowana przez Pieczonkę. Fani od razu zwrócili uwagę

Na samym początku Pieczonka wyjaśniła, że i tak w porównaniu do wielu makijaży, które wykonuje, ten, który zobaczą widzowie na Lewandowskiej będzie lżejszy. "Lewa" od razu postanowiła przytaknąć makijażystce. "Nie, bo ja wtedy staro wyglądam albo będą mówić, że jestem porobiona znowu (...) Słuchajcie i potem będą komentarze, że jestem porobiona, usta zrobione podobno, a nie mam zrobionych" - śmiała się.

W sieci pojawiły się kilka tygodni temu spekulacje dotyczące powiększenia ust, jakie miała rzekomo przejść Lewandowska. Dyskusja była owocem jednej z sesji zdjęciowych, na której, jak się okazało, makijaż mocno uwydatnił wargi Lewandowskiej, co wywołało lawinę komentarzy. Tym razem nikt nie chciał popełnić tego błędu.

Pod nagraniem pojawiło się też sporo komentarzy od widzów, którzy zauważyli jedną cechę u Lewandowskiej. Podkreślano ją niemal za każdym razem, doceniając kunszt Pieczonki oraz czystą i ładną cerę słynnej WAG.

