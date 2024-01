Anna Lewandowska grzmi o kryzysie. Przedstawiła niepokojące fakty

Anna Lewandowska w jednym ze swoich postów w mediach społecznościowych odniosła się do swojego ostatniego wywiadu, w którym wspominała o problemie zdrowia psychicznego dzieci w Polsce. Teraz postanowiła wrócić do tego tematu. - Ostatnie lata i statystyki pokazują jak wielki kryzys mamy w tym obszarze - przyznała. Złożyła przy tym deklarację, dotyczącą swojej działalności w tej sprawie w bieżącym roku. - To temat, którym będę chciała zająć się i będzie on dla mnie priorytetem - zadeklatowała.