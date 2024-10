Anna Lewandowska ostrzega kibiców przed oszustami. "Bądźcie uważni i ostrożni!"

Do promocji swoich marek i firm małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski wykorzystuje media społecznościowe, regularnie publikując różnego rodzaju nagrania i fotki. Niestety, znalazły się osoby, które postanowiły "pożyczyć" sobie wizerunek trenerki fitness do promowania własnych biznesów. Co więcej, zrobiły to bez wiedzy i zgody Lewandowskiej. Informacje te jednak szybko dotarły do 36-latki, która błyskawicznie zareagowała. Teraz "Lewa" zamieściła w sieci wiadomość, w której postanowiła ostrzec internautów przed oszustami. Podkreśliła przy okazji, że poprosiła już prawników o pomoc.