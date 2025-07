Anna Lewandowska od kilku dni raczy swoich fanów w social mediach wakacyjnymi zdjęciami z Majorki, gdzie aktualnie przebywa wraz z Robertem i córeczkami. Małżonkowie kupili tam jakiś czas temu letnią rezydencję, choć wciąż brakuje im czasu, by w pełni nacieszyć się tym miejscem.

Lewandowscy na wakacjach na Majorce. Odwiedził ich niespodziewany gość

Dzięki przerwie w treningach Roberta mogą w końcu urlopować na całego. Tak też zresztą robią, bo dopiero co bawili w Turcji. Teraz całą rodziną korzystają jednak z uroków pięknej hiszpańskiej wyspy. Ostatnio Anna zachwycała się pięknem jednej z tamtejszych miejscowości:

"Valldemossa to urokliwa, niewielka miejscowość położona w sercu gór Tramuntana na północny-zachód od Palma de Mallorca - zaledwie ok. 20 km. Kamienne, kręte uliczki, kolorowe doniczki przy oknach tworzą niezwykle malowniczy klimat. Lubię tu wracać" - pisała do swoich obserwatorów trenerka.

Anna Lewandowska podzieliła się szczęściem. Długo na to czekała

Okazuje się, że Lewandowscy nie spędzają tego czasu tylko we czwórkę. Dołączyła bowiem do nich była modelka i gwiazda TVN, Paulina Krupińska-Karpiel. Mało kto wie, że żona muzyka Zakopower przyjaźni się z Anną od lat, o czym opowiadała tylko raz w jednym z wywiadów.

Anna Lewandowska , Paulina Krupińska Mieszko Piętka AKPA

"Poznałyśmy się na planie u Kuby Wojewódzkiego, kiedy wystąpiłam z Robertem Lewandowskim. To było zaraz po tym, jak otrzymałam koronę Miss Polonia. Wtedy Ania przyszła do garderoby się przywitać. Od razu było wspólne flow, takie fluidy. To się od razu czuje, czy z kimś jest ci po drodze, czy nie" - zdradziła modelka w rozmowie z Jastrząb Post.

Teraz doniesienia o ich przyjaźni potwierdziła też sama Anna. Jak przyznała na Instagramie, z Pauliną widują się rzadko, bo są bardzo zajętymi osobami, ale absolutnie nie szkodzi to ich relacji. W końcu mogą ze sobą pobyć dłużej, Lewandowska długo na to czekała. Teraz podzieliła się swoim szczęściem:

"Możemy nie widzieć się długo, ale kiedy już się spotykamy, to jakby czas w ogóle nie mijał. Jak z siostrą, a ten klimat między nami jest tak podobny do mojego. Dzisiaj był fajny dzień, a w sumie to nawet cały tydzień. Sis Paulina" - ogłosiła uradowana Anna.

