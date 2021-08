Anna Lewandowska na co dzień zaraża swoje fanki zdrowym stylem życia. Jej codzienność to aktywność i zdrowa dieta. Razem z Robertem Lewandowskim uzupełniają się wzajemnie jako prawdziwi mentorzy sportu.

Wybranka serca "Lewego" prowadzi między innymi obozy dla swoich podopiecznych, na które miejsca sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Tym razem na jeden z nich zabrała również swoje córeczki.

Do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać starszą z córek - Klarę. Ta od małego garnie się do sportu.

"Mamusiu, ja chcę tak jak ty. Klary do aktywności fizycznej zdecydowanie nie muszę namawiać. A ty trenujesz ze swoją pociechą?" - napisała Lewandowska.

Córki Lewandowskich pokochały sport od małego

Camp by Ann jest zatem dla trenerki okazją nie tylko do pracy i poświecenia czasu swoim podopiecznym, ale również szansą na spędzenie go ze swoimi córeczkami.

Fani są zachwyceni uroczym zdjęciem, na którym widać małą dziewczynkę, próbującą naśladować mamę.

"Cudowne zdjęcie", "nie da się zmusić dziecka do dobrych nawyków, ale można mu je pokazać na własnym przykładzie" - rozpisują się obserwujący pod postem.

