Anna Lewandowska błyszczy na Narodowym. Nagle do akcji wkroczył Robert

Anna Lewandowska od wielu już lat związana jest ze sportem. Zanim jeszcze poznała Roberta, spełniała się jako karateczka i reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej, odnosząc przy tym naprawdę imponujące sukcesy. I nie są to wcale słowa przesadzone - na swoim koncie ma ona bowiem aż 38 medali mistrzostw kraju, Europy i świata.

Po tym, jak jej relacja z Robertem Lewandowskim stała się poważna, Anna zdecydowała się zakończyć karierę w karate tradycyjnym. Sport jednak nadal pozostał bliski jej sercu. Dziś 37-latka spełnia się jako trenerka fitness i bizneswoman, a jej marki i firmy łączy jeden cel - promocja zdrowego stylu życia. Jakiś czas temu Anna zatęskniła jednak za czysto sportową rywalizacją, a zwykłe treningi na siłowni nie były już dla niej wystarczające. Wówczas małżonka Roberta Lewandowskiego wpadła na pomysł, aby spróbować swoich sił w zawodach HYROX.

Anna Lewandowska dostała kwiaty od męża. Tak pogratulował jej dobrego wyniku w zawodach HYROX

Już podczas debiutu z tego typu zawodach Anna zdała sobie sprawę, że jest to coś, w czym widzi swoją przyszłość. Po kilku występach w zagranicznych edycjach nadszedł czas na Polskę. Jakiś czas temu Lewandowska z dumą ogłosiła, że ona i jej team wystartują w zawodach HYROX na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Zgodnie z zapowiedziami trenerka i jej 18-osobowa ekipa w kwietniu przyleciała do Polski, aby wziąć udział w imprezie.

Anna w rywalizacji duetów startowała u boku swojego współpracownika - trenera z Edan Studios, Luisa. Para zmagania ukończyła z czasem 1:02:33, a z trybun wspierała ich liczna grupa kibiców. Fotkami z eventu pochwaliła się w mediach społecznościowych mama Roberta Lewandowskiego, Iwona Lewandowska, która zamieściła na swoim profilu na Facebooku zdjęcia m.in. z Piotrem Stachurskim, bratem Anny.

Jak się okazuje, kciuki za ukochaną trzymał także Robert Lewandowski. Już po zakończeniu rywalizacji piłkarz reprezentacji Polski i FC Barcelona wręczył swojej małżonce imponujących rozmiarów bukiet kwiatów. "A na koniec kwiaty od męża" - napisała z dumą 37-letnia trenerka na Insta Stories.

Anna Lewandowska po starcie w zawodach HYROX dostała od męża bukiet kwiatów

